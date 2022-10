'திருத்தணி முருகன் கோவிலில் நடிகை ரோஜா சாமி தரிசனம்'.. அரசியல் நிகழ்வுக்காக வரவில்லை என பேட்டி

Chennai

oi-Mani Singh S

திருவள்ளூர்: திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடிகையும், ஆந்திர பிரதேச சுற்றுலா அமைச்சருமான ஆர்.கே ரோஜா குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு பேட்டியளித்த அவர் அரசியல், பொது நிகழ்ச்சிக்காக வரவில்லை சாமி தரிசனம் செய்வதற்காகவே வந்தேன் என பேசினார்.

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் ஐந்தாம் வீடாக திருத்தணி ஸ்ரீ பால சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் திழந்து வருகிறது.

சென்னையை அடுத்த திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம்.

English summary

Actress and Andhra Pradesh Tourism Minister RK Roja Sami Darshanam at Thiruthani Subramania Swamy temple. Interviewed there, he said that he did not come for any political or public event, but came to have darshan of Sami.