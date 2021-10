பசும்பொன்னில் ஆப்சென்ட்..! தேவர் சிலைக்கு இபிஎஸ் சென்னையில் மரியாதை செலுத்தியதன் பின்னணி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பெரியகுளத்தில் உள்ள முத்தராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 114-வது ஜெயந்தி விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுமக்கள், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், அமைப்புகள் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் முத்துராமலிங்க தேவரின் உருவப்படத்துக்கு, உருவச்சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மரியாதை

English summary

Edappadi Palanisamy paid homage to the Mutharamalinga Devar idol at Nandana in Chennai by wearing a garland. ADMK coordinator O. Panneerselvam paid homage to the statue of Mutharamalinga Devar at Periyakulam by wearing a garland