அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரே இல்லை..கடைசி நாளில் கடிதம் எழுதலாமா?.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிரடி பதில்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரே இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார். ஜூன் 23ஆம் தேதியுடன் செயற்குழு உறுப்பினர் கூட்டத்தில் தீர்மானம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதியாகி விட்டதால் கடிதம் எழுத வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் எழுதிய கடிதத்திற்கு பதில் கடிதம் எழுதியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

தொண்டர்களின் நம்பிக்கையை ஓபிஎஸ் இழந்து விட்டார்.. அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பரபரப்பு பேட்டி

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள 2 மாவட்ட கவுன்சிவர், 20 ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர், 40 ஊராட்சி தலைவர்கள், 436 கிராம ஊராட்சி உறுப்பினர், நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் காலியாக உள்ள 2 மாநகராட்சி கவுன்சிலர், 2 நகராட்சி கவுன்சிலர், 8 பேரூராட்சி கவுன்சிலர் உள்ளிட்ட 510 பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்தப் பதவிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய 27ஆம் தேதி கடைசிநாள் ஆகும். இதன்படி இன்று மாலை 5 மணிக்குள் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மொத்தம் தேர்தல் நடைபெற உள்ள 510 பதவிகளில் 34 பதவிகளுக்கு கட்சி அடிப்படையில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், வேட்பாளர்களுக்கு மாநில தேர்தல் ஆணையம் கட்சிகளின் சின்னத்தை ஒதுக்க உள்ளது.

அன்புள்ள அண்ணா.. பன்னீர் செல்வத்தை பாசத்தோடு அழைத்து பஞ்சர் ஆக்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி

English summary

Edappadi Palansamy has said that O. Panneer Selvam is not an AIADMK coordinator. Edappadi Palanisamy has written a letter in response to a letter from O. Panneer Selvam saying that there was no need to write a letter as the post of coordinator had expired as the resolution was canceled at the executive committee meeting on June 23.