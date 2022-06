அவருக்கும் கட்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவர பத்தி ஏன் பேசணும்.. அதிமுக மீட்டிங் - சூடான ஜெயக்குமார்!

Chennai

சென்னை : ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள எம்ஜிஆர் மாளிகையில் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் பல முக்கிய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளனஇந்தக் கூட்டத்திற்குப் பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேட்டி அளித்தார்.

எதிர்க்கட்சி யார் என்பது குறித்து நடைபெறும் விவாதம் பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த ஜெயக்குமார், நாங்கள்தான் முதன்மையான எதிர்க்கட்சி. மீதி அனைத்தும் எதிர்க் கட்சிகள் கிடையாது, உதிரி கட்சிகள் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

“What has Sasikala got to do with the party? Why should we waste our time debating in public about someone who has nothing to do with the party?", asks former Minister D. Jayakumar.