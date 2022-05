அக்னி நட்சத்திரம் முடியப்போகுது.. புழுக்கம் போகலையே..இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு சுடும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:

கோடை வெயிலின் உச்சமான கத்திரி வெயில் என அழைக்கப்படும் அக்னி நட்சத்திரம் நாளையுடன் விடைபெறுகிறது. சில ஊர்களில் மழை பெய்தாலும் பல ஊர்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் தாண்டி வெப்பம் சுட்டெரித்தது.

ஆண்டு தோறும் கோடை காலத்தின் உச்சமான மே மாதத்தில் 'அக்னி நட்சத்திரம்' என அழைக்கப்படும் கத்திரி வெயில் தொடங்குவது வழக்கம். இக்காலங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படும்.

தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்குவதற்கு முன் சேலம், ஈரோடு, வேலூர், திருச்சி, திருப்பூர், தர்மபுரி, நாமக்கல் மாவட்டங்களில் 98 முதல் 102 பாரன்ஹீட் வரை வெயிலின் அளவு இருந்தது.

English summary

The Agni Natchatram known as the peak of the summer sun, bids farewell tomorrow. It rained in some towns but the temperature in many towns was above 100 degrees Fahrenheit.