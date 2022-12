ஆறாத ரணமாம் அம்மாவின் மரணம்.. ஜெயலலிதா நினைவு தினத்தை இன்றே அனுசரித்த கே சி பழனிசாமி

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இறந்த நாள் டிசம்பர் 4 என ஆறுமுகசாமி ஆணையம் கூறியிருந்த நிலையில் இன்றைய தினம் அவர் குறித்த கவிதையை முன்னாள் அதிமுக எம்பி கே.சி. பழனிசாமி வடித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதாவுக்கு கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 22 ஆம் தேதி உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சென்னை கிரீம்ஸ் ரோட்டில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

அவருக்கு அங்கு 75 நாட்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் திடீரென டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி மாலை அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது. இதையடுத்து லண்டன் டாக்டர் பீலேவுடனான வீடியோ கான்பிரன்ஸ் கால் மூலம் அறிவுரையை பெற்று அப்பல்லோ மருத்துவக் குழுவினர் பல்வேறு சிகிச்சையை அளித்தனர்.

