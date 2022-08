எஸ்.வி சேகர் வீட்டுக்கு போன ஓபிஎஸ்! டெல்லிக்கு சொல்லி அனுப்பிய மெசேஜ்? படார்னு காலில் விழுந்து..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நடிகரும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான எஸ்.வி. சேகர் 70 வயதை கடந்ததையொட்டி நேரில் சென்று அவருக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு , எஸ்வி சேகர் தாயார் காலில் ஓ பன்னீர்செல்வம் விழுந்து ஆசீர்வாதமும் வாங்கினார். அப்போது சில முக்கிய அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மழைவிட்டாலும் தூரல் விடவில்லை என்பது போல அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் தனது செல்வாக்கினை நிலை நிறுத்திய எடப்பாடி பழனிச்சாமி அந்தக் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதோடு ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கி உள்ளார்.

அதே நேரத்தில் தான் தான் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பொருளாளர் எனவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை நீக்கி விட்டதாகவும் புதிய பதவிகளுக்கு நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்து அதிரடி காட்டி வருகிறார்.

English summary

