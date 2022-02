நீட் தேர்வு எதிர்ப்பில் அதிமுக ஒரே முடிவு... ஆளுநர் தன் பணியை செய்துள்ளார் - ஓபிஎஸ் கருத்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீட் தேர்வை அதிமுக நேற்று எதிர்த்தது... இன்று எதிர்க்கிறது... நாளையும் எதிர்க்கும் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார். இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு ஆளுநர் தனது பணியை செய்துள்ளதாகவும் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கான சட்டமுன்வடிவு 13-9-2021 அன்று சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு, குடியரசுத் தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதலைப் பெற்றிட, மத்திய அரசிற்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. குடியரசுத் தலைவருக்கு அதனை அனுப்பி வைக்காமல் கிடப்பில் போட்டார் ஆளுநர்.

இந்த நிலையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இரு தினங்களுக்கு முன்பு நீட் விலக்கு மசோதாவை தமிழக அரசுக்கு திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். நீட் விலக்கு மசோதா உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிற்கு மாறாக உள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை தமிழக அரசுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி நீட் விலக்கு மசோதா.. அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்தில் அதிரடி முடிவு

English summary

NEET Exam OPS Press meet: ( நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு ஓபிஎஸ் கருத்து) AIADMK coordinator O. Panneer Selvam has said that AIADMK opposed NEET Exam yesterday... today ... will oppose tomorrow as well. The OPS also said that the Governor had done his job under the Constitution of India.