ஆகாஷ் வானொலி செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண்ஸ்வாமி! கம்பீர குரலால் வசீகரித்தவர் காலமானார்

சென்னை: ‛அகில இந்திய வானொலியில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற ‛ஆகாஷ் வானொலி செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண்ஸ்வாமி'' எனும் கம்பீர குரலால் வசீகரித்த பிரபல செய்தி வாசிப்பாளர் சரோஜ் நாராயணஸ்வாமி மும்பையில் காலமானார். அவருக்கு வயது 87 ஆகும்.

தொலைக்காட்சி அதிகமாக பயன்பாட்டுக்கு வராத காலத்தில் மக்கள் அதிகமாக வானொலி கேட்டு தான் அன்றாட செய்திகளை அறிந்து கொண்டனர். இதனால் வானொலி கேட்பது என்பது பலருக்கும் வாடிக்கையாக மாறி போனது.

வானொலியில் முகம் தெரியாது என்பதால் குரல் மட்டுமே ஒவ்வொருவருக்கும் அடையாளமாகும். இதனால் ஒவ்வொருவரின் தமிழ் உச்சரிப்பு, செய்தியை எடுத்து கூறும் ஸ்டைல் உள்ளிட்டவற்றால் சிலர் புகழ் பெற்றனர்.

English summary

Saroj Narayanaswamy, a popular newsreader with a mesmerizing voice, 'Aakash Radio News Reading' Saroj Narayanaswamy, who retired from All India Radio, passed away in Mumbai. He is 87 years old.