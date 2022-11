நியாயமே இல்ல.. ஏன் இந்த அவசரம்? மக்களுக்கு மன உளைச்சல்! ஆதார்-மின் இணைப்பு பற்றி அன்புமணி கோரிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆதார் எண்ணுடன் மின் இணைப்பு எண்ணை இணைத்தால் மட்டுமே மின் கட்டணம் செலுத்த முடியும் என்ற கட்டுப்பாட்டை நீக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினருக்கு மானிய விலையில் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அத்துடன் வீடுகளுக்கு முதல் 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படி பல்வேறு வழிகளில் மானிய விலையில் மின் விநியோகத்தை அரசு செய்து வருகிறது.

நீங்களே எதையாவது போடுவீங்களா? அதிரடி காட்டிய அன்புமணி ராமதாஸ்! அதிமுக - பாமக கூட்டணி வாய்ப்பில்லையா?

English summary

PMK President Anbumani Ramadass has insisted that in Tamil Nadu, the restriction of electricity bill payment can be done only by linking the electricity connection number with the Aadhaar number.