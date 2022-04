ஆமா.. அது ஏன் பென்னாத்தூரில் ஆசிரமம்.. பெண் சாமியார் அன்னபூரணி சொன்ன அடடே காரணம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ் பென்னாத்தூரில் இடம் வாங்கி ஆசிரமம் அமைப்பது ஏன் என்பது குறித்து அன்னபூரணி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.

திடீர் திடீர் என முளைக்கும் சாமியார்களுக்கு இங்கு பஞ்சமில்லை. அப்படி திடீரென முளைத்தவர்தான் அன்னபூரணி அரசு. இவரை டிவியில் பார்த்ததும் மக்கள் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கிறதே என தங்கள் மெமரியில் சேவ் செய்துள்ள பதிவுகளை ரீவைண்ட் செய்தனர்.

அப்போதுதான் தெரிந்தது, கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு தனது கணவர், 14 வயது மகளை விட்டுவிட்டு அரசு என்ற அடுத்த பெண்ணின் கணவருடன் காதல் வயப்பட்டார்.

செங்கல்பட்டை அடுத்து திருவண்ணாமலையில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் அன்னபூரணி அரசு

