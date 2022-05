மோப்பம் பிடித்த ஸ்பெஷல் டீம்.. அந்த 4 புள்ளிகள்.. "உள்ளே வெளியே" பரபரப்பில் திமுக.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக தரப்பில் நித்தம் ஒரு புது தகவல் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், அறிவாலயமே பரபரப்புடன் காணப்படுகிறது..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையில் இப்போதைக்கு 34 பேர் அமைச்சர்களாக உள்ளனர்.

3 மேட்டர்.. 3 பேருக்கு சிக்கல்.. ஊட்டியில் ரெய்டு விட்ட ஸ்டாலின்.. மேசைக்கு வந்த முக்கிய ரிப்போர்ட்!

ஆனால், அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்ட ஓரிரு மாதங்களிலேயே அமைச்சரவையில் மாற்றம் என்ற செய்திகள் அவ்வப்போகும் வெளியாக ஆரம்பித்தது.

