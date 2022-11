"கருவாடு" மீனாகிறது.. வந்தாச்சு "பச்சை சிக்னல்".. இவ்ளோ இருக்கா.. அப்ப எடப்பாடிக்கு சிக்கல்தான் போல

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கோவை செல்வராஜ் வீட்டில், ஓபிஎஸ், அவரது ஆதரவாளர்கள் முன்பு பேசியது, அதிமுகவில் பரபரப்பையும், மிகப்பெரிய விவாதத்தையும் விட்டு வருகிறது. ஓபிஎஸ் நடத்தி வரும் இந்த 2 வது தர்மயுத்தம் எந்த அளவுக்கு, அவருக்கு சாதகமாக அமைய போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது... அத்துடன் இது தொடர்பான சாதக, பாதக சூழல்களும் அரசியல் அரங்கில் அலசப்பட்டு வருகின்றன.

கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே எடப்பாடி பழனிசாமி சைலண்ட் மோடுக்கு சென்றதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸின் கிராப் லேசாக உயர தொடங்கியது.

குறிப்பாக, பசும்பொன்னில் கிடைத்த வரவேற்புதான் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு தொகுதியில் உள்ள செல்வாக்கினை பார்த்துவிட்டு, அவர்தான் நிஜமான தலைவர், அவரிடம் விரைவில் அதிமுக வந்து சேரும் என்றும் ஆதரவாளர்கள் மார்தட்டி பேசினர்..

English summary

Are there many advantages in favor of OPS and Will 2nd Dharmyutham help him: Edapadi Palanisamy