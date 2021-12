ஓடி ஓளியும் ராஜேந்திர பாலாஜி... விடாது விரட்டும் தனிப்படை.. எங்கே இருக்கிறார்? வெளியான புது தகவல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அமைச்சராக இருந்த போது தினசரி எதையாவது பேசி ஊடக செய்தியில் இடம் பிடித்து விடுவார் ராஜேந்திர பாலாஜி. இப்போது கைது நடவடிக்கைக்கு பயந்து தலைமறைவாக இருக்கிறார். ஓடி ஒளிந்து வரும் ராஜேந்திரபாலஜியை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் விடாது விரட்டி வருகின்றனர். அவர் டெல்லியில் பதுக்கியிருக்கலாம் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளதை அடுத்து தனிப்படை காவல்துறையினரும் டெல்லிக்கு விரைந்துள்ளனர்.

ஆவின் நிறுவனத்தில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக 3 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில் முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவரது உதவியாளர்கள் முத்துப்பாண்டி, பாபுராஜ், பலராமன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் இருவேறு வழக்குகளில் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன் ஜாமீன் மனுதள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை அடுத்த கைது நடவடிக்கையில் இருந்து தப்பிக்க ராஜேந்திரபாலாஜி தலைமறைவானார். அவரை கைது செய்த கடந்த 17 ஆம் தேதி முதல் விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறை 8 தனிப்படை அமைத்து 13 நாட்களாக தேடி வருகிறது.

English summary

Reported has said that former minister Rajendra Balaji may be hiding in Delhi. TamilNadu police have rushed to Delhi to nab him.