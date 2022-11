லா நினா..வெகுவாக குறைந்த வடகிழக்கு பருவமழை..குளிருக்கு காரணம் கூறிய பாலச்சந்திரன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் இயல்பு அளவை விட கடந்த வாரம் 9 சதவிகிதம் குறைவாக மழை பெய்துள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டல தலைவர் பாலசந்திரன் கூறியுள்ளார். 16 மாவட்டங்களில் கடந்த வாரம் மழை பதிவாகவில்லை, 22 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட குறைவான மழை பதிவாகியுள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த நவம்பர் 15ஆம் தேதி வரை பல மாவட்டங்களில் கொட்டித்தீர்த்தது. வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியும் மழையை தரவில்லை. அது கடலிலேயே வலுவிழந்து விட்டது. பெரிய அளவில் மழையை எதிர்பார்த்தும் ஏமாற்றமே ஏற்பட்டது.

தற்போது தமிழகத்தில் வெயிலடித்தாலும் குளிர் காற்று வீசுகிறது. இதற்கு வானிலை ஆய்வாளர்கள் காரணங்களை கூறி வருகின்றனர். மேற்கு மற்றும் மத்திய பசிபிக் கடல் பகுதிகளில், வழக்கமான இயல்பை விட வெப்பம் குறைவாக இருக்கின்றது. இதற்கு லா நினா (La Nina) காரணம். இந்தச் சூழலில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் என தென் மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

