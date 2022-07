என்ன வச்சு ரேகாநாயர் விளம்பரம் தேடுறாங்க! ‘யூட்யூப்’ சேனலின் சதி! சட்டப்படி சந்திப்பேன் - பயில்வான்!

Chennai

சென்னை : வாக்கிங் சென்ற தன்னுடன் நடிகை ரேகா நாயர் வாக்குவாதம் செய்தது ஒரு திட்டமிட்ட நாடகம், ஒரு யூட்யூப் சேனல் செய்த சதி வேலை எனவும், அவர் எனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். அதனை நான் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன். காவல்துறையிலும் புகார் கொடுத்துள்ளேன் என பயில்வான் ரங்கநாதன் கூறியுள்ளார்.

இயக்குனர் பார்த்திபன் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தோடு வரலட்சுமி சரத்குமார் உள்ளிட்டோரின் நடிப்புடன், ஏ.ஆர்.ரகுமானின் இசையமைப்புடன் வெளிவந்திருக்கும் இரவின் நிழல் படம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியானது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே வெளியாகி உள்ள இந்தப் படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், இது மிகவும் அருமையான படம் எனவும் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர் ரசிகர்களும், திரைப் பிரபலங்களும்.

இந்நிலையில் இரவின் நிழல் படத்தில் நடிகைகள் பிரிகிடா மற்றும் ரேகா நாயர் ஆகியோர் அரை நிர்வாணமாக நடித்திருப்பதை பலரும் சுட்டிக்காட்டி விமர்சித்து வருகின்றனர். குடும்பத்துடன் இதை பார்க்க முடியாது என்றும் பலர் தெரிவித்தனர்.

“நான் டிரெஸ் போடாம நடிச்சா உனக்கென்ன..” பயில்வான் ரங்கநாதனை நடுரோட்டில் பந்தாடிய இரவின் நிழல் நடிகை

