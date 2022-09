உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம்.. சாதாரண வார்டுக்கு மாற்றப்பட்ட பாரதிராஜா.. ‘2 நாளில் டிஸ்சார்ஜ்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இயக்குநர் பாரதிராஜா உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து அவர் பொதுப் பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குனர் பாரதிராஜா திடீர் உடல் நலக்குறைவின் காரணமாக கடந்த வாரம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

பின்பு மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில், பாரதிராஜா உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அவர் வீடு திரும்ப உள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாரதிராஜாவுக்கு என்னாச்சு..? பாரதிராஜா மனைவியிடம் போனில் விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. நெகிழ்ச்சி!

English summary

According to the hospital reports, Director Bharathiraja's health is improving and he will return home in a couple of days.