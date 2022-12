காசிக்கு விசிட் அடித்த அமைச்சர் வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன்! எதற்காக இந்த பயணம்? பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன் காசிக்கு சென்றிருக்கிறார்.

ஆன்மிகப் பயணமாக இல்லாமல் அரசு முறை பயணமாக அவர் காசிக்கு சென்றிருக்கிறார் என்பது தான் இதில் குறிப்பிட வேண்டிய விவகாரம்.

அமைச்சர் வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதனுடன் செய்தி மற்றும் விளம்பத்துறை உயர் அதிகாரிகளும் காசிக்கு சென்றிருக்கிறார்கள்.

ஹாஸ்பிடல் டூ வீடு! எப்படி இருக்கிறார் அமைச்சர்? வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன் டிஸ்சார்ஜ்!

English summary

Information and Publicity Minister Mp Saminathan has visited Kasi. It is important to note that he has gone to Kasi not as a spiritual visit but as a government visit.