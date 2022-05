திமுகவின் தொடர்பில் 2 பாஜ எம்எல்ஏக்கள்! தலைமை தலையசைத்தால் தட்டி தூக்குவோம்! செந்தில்குமார் எம்பி

Chennai

சென்னை: ‛‛திமுகவின் தொடர்பில் 2 பாஜக எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். தலைமை இசைவு தெரிவித்தால் இரண்டு பேரையும் திமுகவுக்கு தூக்கிவிடுவோம்'' என தர்மபுரி திமுக எம்பி செந்தில்குமார் தடாலடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

திமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் திருச்சி சிவா. மாநிலங்களவை எம்பியான இவர் திமுகவின் கொள்கை பரப்பு செயலாளராகவும் உள்ளார்.

இவரது மகன் சூர்யா சிவா. திமுகவில் செயல்பட்டு வந்த சூர்யா சிவா பாஜகவில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

There are 2 BJP MLA's touch with DMK. If the Chief agrees, we will pull both of them to the DMK ” says Dharmapuri DMK MP Senthilkumar.