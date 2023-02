அதிமுக இப்போ 3 ஆக பிரிந்துள்ளது.. காரணமே அவங்க தான்.. தொல் திருமாவளவன் அட்டாக்

அரசியல் சித்து வேலைகளை எல்லா மாநிலத்திலும் பாஜக செய்து கொண்டு இருக்கிறது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் சாடினார்.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பாஜக தலையிடாமல் இருந்திருந்தால் அதிமுக சசிகலா தலைமையில் ஒன்றாக இருந்து இருக்கும் எனவும் எடப்பாடியையும் ஓபிஎஸ்ஸ்சையும் ஒன்றாக இணைத்து கையில் எடுத்தார்கள். இப்போது அவர்களையும் உடைத்து விட்டார்கள் என்று தொல். திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் பாஜகவே பிளவு ஏற்படுத்தியதாகவும் பாஜக தலையீடு இல்லாமல் இருந்தால் சசிகலா தலைமையில் ஒரே அதிமுகவாக இருந்திருக்கும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கூறினார். சென்னை ஆலந்தூரில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் பேசியபோது திருமாவளவன் இவ்வாறு கூறினார்.

மேலும், பாஜகவின் அரசு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர திட்டம் தீட்டி வருவதாகவும் அவர்களுடைய அடுத்த இலக்கு இந்தியாவை இந்து மத நாடாக அறிவிப்பதுதான் எனவும் கடுமையாக சாடினார். இது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கூட்டத்தில் பேசியதாவது:-

கமல்ஹாசனின் ஆதரவு வாக்கு வங்கிக்கு வலுசேர்க்காது.. மநீம கட்சியை இப்படி சொல்லிவிட்டாரே திருமாவளவன்

English summary

If the BJP had not intervened, the AIADMK would have remained together under the leadership of Sasikala and took Edappadi and OPS together. Too bad they have broken them too. Thirumavalavan said.