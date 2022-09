மின் கட்டணம்.. ம்ஹூம்.. அரசுக்கு மக்கள் மீது அக்கறையே இல்லைங்க.. சொல்கிறார் வானதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத திமுக அரசு மக்கள் மீது அக்கறையின்றி மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளது. நிர்வாக திறமையின்மை, ஊழல், முறைகேடுகளால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை சதாரண மக்கள், தொழில் துறையினர் மீது சுமர்த்துவது ஈவு இரக்கமற்ற செயல். இதனால் மின்கட்டண உயர்வை உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின்கட்டணத்தை திமுக அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. உயர்த்தப்பட்ட மின்கட்டணத்தை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

ஆனால் தமிழக அரசு செவிசாய்க்கவில்லை. மாறாக, குஜராத், கர்நாடகா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது இந்த கட்டணம் குறைவானது தான் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர்.

The DMK government has not fulfilled its election promises and has hiked the electricity tariff without concern for the people. It is cruel to blame the losses caused by administrative incompetence, corruption and malpractices on the common people and the industry. BJP MLA Vanathi Srinivasan has criticized that the electricity tariff hike should be withdrawn immediately.