Exclusive கார்ப்பரேட் அரசியல்.. பணம் தர்றவங்களை எப்படி எதிர்ப்பார் ஆளுநர்? - ஆளூர் ஷாநவாஸ் அட்டாக்!

சென்னை : கார்ப்பரேட்களால் வாழும் பாஜக, கார்ப்பரேட்டுக்கு எதிரான ஒரு சட்டத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும்? அதனால் தான் தமிழக ஆளுநர் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்க மறுக்கிறார் எனக் குற்றம்சாட்டி உள்ளார் விசிக எம்.எல்.ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ். நமது 'ஒன் இந்தியா அரசியல்' சேனலுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் ஆளுநரின் அரசியலை விலாவரியாகப் பேசியுள்ளார் ஆளூர் ஷாநவாஸ்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழக அரசின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்காதது அரசியல் அரங்கில் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஆளுநர் ரவி, இந்த மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்காததற்குக் காரணம், கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு விரோதமாக பாஜக செயல்பட விரும்பாததால் தான் என எதிக்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், விசிக எம்.எல்.ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ், நமது'ஒன் இந்தியா அரசியல்' யூடியூப் சேனலுக்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில் அவர் பேசிய முக்கிய விவரங்கள் வருமாறு:

VCK MLA Aloor Shanawas has alleged that, How can BJP, which lives off corporates, accept an anti-corporate law? So, the TN Governor is refusing to approve the bill to ban online gambling.