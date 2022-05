தருமபுரமா? தர்மபுரியா? கன்ஃபியூசான நாராயணன் திருப்பதி! எங்க ஊர்ல ஏதுங்க ஆதினம்? கலாய்த்த திமுக எம்பி

Chennai

சென்னை : தருமபுரம் ஆதீனம் தொடர்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி ட்விட்டரில் தருமபுரி ஆதீனம் என குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில், நாராயணன் Sir, சும்மா ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக எந்த ஊருணு கூட தெரியாம பதிவிட கூடாது என திமுக எம்பி செந்தில்குமார் பதிவிட்டுள்ளார்.

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வானது இம்மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. திராவிடர் கழகத்தினரின் எதிர்ப்பால் ஆதினத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமைவாய்ந்த சைவ மடமான தருமபுரம் ஆதினத்தின் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்ற நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.

பட்டினப்பிரவேசம் நடத்த முதல்வர் ஸ்டாலின் வாய்மொழியாக உறுதி- தருமபுரம் ஆதீனம் பரபரப்பு!

While BJP spokesperson Narayanan Tirupati has mentioned Dharmapuri Aadeenam on Twitter, DMK MP Senthilkumar has posted that Narayanan Sir should not post any urn without knowing that he is just talking about something.