ஒரேபோடு.. ‛‛ஒன்றியம்’’னு சொன்னா தான் பாஜகவுக்கு கோபம் வரும்.. அழுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்.. பின்னணி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து சென்னையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ‛‛ஒன்றியம்னும் சொன்னா தான் அவங்களுக்கு கோபம் வரும் ஒன்றிய அரசின் பிரதமர் நரேந்திர மோடி'' எனக்கூறி திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளராரும் எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசி மீண்டும் பாஜகவினரை சீண்டினார்.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு திமுக ஆட்சியை பிடித்தது. அன்று முதல் இன்று வரை தொடர்ந்து திமுக அரசுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் இடையே வார்த்தை போர் தொடர்ந்து வருகிறது.

குறிப்பாக மத்திய அரசு மீது பிற மாநிலங்களை போல் தமிழக அரசு ஜிஎஸ்டி நிலுவை தொகை, பேரிடர் இழப்பு தொகை உள்ளிட்டவற்றை வழங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறது. இதற்கு அப்பாற்பட்டு மத்திய அரசின் இந்தி மொழி நிலைப்பாட்டுக்கு தமிழக அரசு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

அதன்படி புதிய கல்வி கொள்கைக்கு தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மேலும் ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தியை இணைப்பு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அமித்ஷா அவர்களே.. இது முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஆட்சி.. ஒரே பதில் 'இந்தி தெரியாது போடா': உதயநிதி

English summary

In Chennai DMK youth wing protest against Hindi imposition headed by Udayanidhi Stalin. In this protst, Udayanidhi slams Union BJP government. when he, attack union government, says BJP will get angry when called ‛‛Ondriyam’’.