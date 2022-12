தூசி தட்டி வரும் பாபா.. மலரும் தாமரை! வில்லன் ராமசாமியாம்.. திருக்குறன் ஏன்? அரசியல் மந்திரம் வருமா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் திரைக்கதை எழுதி நடித்த பாபா திரைப்படத்தின் மறு வெளியீடு டிரைலர் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் அதில் இடம்பெற்ற காட்சிகளை வைத்து ரசிகர்கள் பல்வேறு சந்தேகங்களை கிளப்பி வருகிறார்கள்.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 ஆம் தேதி நடிகர் ரஜினிகாந்த் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி நடித்த பாபா திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியானது.

சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கிய இந்த படத்துக்கு, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்து இருந்தார். இதில் நடிகையாக மனிஷா கொய்ராலா நடித்து இருந்தார். நகைச்சுவை நடிகர் கவுண்டமணி, விஜயகுமார் உள்ளிட்ட பலர் இதில் நடித்து இருந்தனர்.

கர்நாடகா உதயமான நாள் விழா- கன்னடத்தில் பேசிய ரஜினிகாந்த்- நன்றி சொன்ன முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை!

English summary

The trailer of the re-release of Baba, written and acted by actor Rajinikanth, is out. fans are raising various doubts about the scenes in it.