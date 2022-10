பொன்னியின் செல்வன் “ஃபீவர்”.. சோழ நாடு VS பாண்டிய நாடு! தமிழ்நாட்டை துண்டாட தூண்டும் பிரிவினைவாதிகள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வம் திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியாகி வசூல் சாதனை படைத்திருக்கும் நிலையில் அதில் வரும் சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்கள் இடையேயான மோதலை வைத்து சமூக வலைதளங்களில் சில தமிழ்நாடு பிரிவினையை தூண்டி பேசத் தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, பார்த்திபன், சத்யராஜ், பிரபு, விக்ரம் பிரபு, திரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ஆகியோர் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பெரும் பொருட்செலவில் உருவான திரைப்படம் பொன்னியின் செல்வன்.

ராஜராஜ சோழனின் வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்ட கல்கி எழுதிய புனைவு கதையான பொன்னியின் செல்வன் தமிழில் வெளியான நாவல்களில் பலராலும் விரும்பப்பட்ட ஒன்றாகும். எம்.ஜி.ஆர். படமாக்க விரும்பி முடியாமல்போன நிலையில் அதை மணிரத்னம் செய்திருக்கிறார்.

’பொன்னியின் செல்வன்’ பொய் சொல்லிட்டாங்க! மணிரத்னத்துக்கு வந்த சிக்கல்! வந்தியத்தேவனால் பறந்த புகார்!

English summary

Ponniin Selvam film directed by Mani Ratnam was released last Friday all over world and set a box office record. At this time netizens on social media have started talking about the division of Tamil Nadu based on the conflict between Cholas and Pandyas in it.