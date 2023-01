உயிரை உற்பத்தி செய்யும் அதிகாரம் பெண்களிடமே.. மக்கள் ஒருமைப்பாட்டின் அவசியத்தை பேசிய சேகுவேரா மகள்!

Chennai

சென்னை: மறைந்த புரட்சியாளர் சேகுவேராவின் மகள் அலெய்டா குவேரா தனது மகள் எஸ்டெஃபானியுடன் இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். கேரளா, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு சென்ற அவர், தற்போது சென்னை வந்திருக்கிறார்.

சென்னை வந்த சேகுவேராவின் மகளான அலெய்டா குவேராவை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட இடதுசாரி அமைப்புகளைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இன்று சென்னையில் உள்ள ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் அகில இந்திய கியூபா ஒருமைப்பாட்டு குழு சார்பாக கியூபா ஆதரவுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன், சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் சேகுவேராவின் மகள் அலெய்டா குவேரா பேசுகையில், நான் சே-வின் மகள் என்பதால் ஏராளமானோர் என் மீது அன்பை பொழிகிறீர்கள். அதற்காக நான் ஒரு விளக்கம் கொடுக்க விரும்புகிறேன்.

Aleida Guevara, daughter of the late revolutionist Che Quevara, has toured India with her daughter. He went to states like Kerala, Kolkata and now he has come to Chennai.