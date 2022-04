சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்: முதல் பட்ஜெட்டை ஏப். 9ல் தாக்கல் செய்கிறார் மேயர் பிரியா

Chennai

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியின் 2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட் இம்மாதம் 9ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும் என்று மேயர் பிரியா அறிவித்துள்ளார். பட்ஜெட் மீதான விவாதமும் அன்றே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில், 2016ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் மேயர், துணை மேயர் இல்லாததால், அதிகாரிகள் தயாரித்த பட்ஜெட் நேரடியாக இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு வந்தது. ஆறு ஆண்டுக்கு பின், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு தற்போது 200 கவுன்சிலர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி, மறைமுக தேர்தலில் பெரும்பான்மை அடிப்படையில், திமுகவைச் சேர்ந்த பிரியா மேயராகவும், மகேஷ்குமார் துணை மேயராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

