டிசம்பர் 3ல் சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு வேலைநாள்.. இவங்க மட்டும் வந்தா போதும்.. வெளியான அறிவிப்பு

சென்னை: சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு டிசம்பர் 3ம் தேதியான சனிக்கிழமை வேலைநாள் எனவும், 6 முதல் 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் இயங்கும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அக்டோபர் இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியது. துவக்கம் முதலே சென்னையில் பருவமழை வெளுத்து வாங்கியது.

சென்னையில் மழை பெய்வதை கணித்து வானிலை ஆய்வு மையம் கூறி வந்த நிலையில் மாணவ-மாணவிகளின் நலன் கருதி விடுமுறைகள் அளிக்கப்பட்டன.

