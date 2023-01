பக்தி இல்லாதவர்களை கோவில் அறங்காவலர்களாக நியமிக்க முடியாது.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி!

Chennai

சென்னை: தமிழக கோவில்களில் அறங்காவலர்கள் நியமனம் தொடர்பான வழக்குகளில், ‛‛தெய்வ பக்தி இல்லாதவர்களை கோவில் அறங்காவலர்களாக நியமிக்க அனுமதிக்க முடியாது'' என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் ஏராளமான கோவில்கள் இயங்கி வருகின்றன. பல கோவில்களில் அறங்காவலர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த அறங்காவலர்களின் மேற்பார்வையில் கோவில்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் அடிக்கடி கோவில்களில் அறங்காவலர்கள் நியமனம் தொடர்பான சர்ச்சைகள் எழுவது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது. இதுதொடர்பாக நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளன.

In cases related to the appointment of trustees in Tamil Nadu temples, the Madras High Court has categorically stated that persons who do not have devotion to God cannot be allowed to be appointed as temple trustees''.