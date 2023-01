சூப்பர்ல..! அசம்பாவித சம்பவங்களே இல்லாத புத்தாண்டு.. பொதுமக்களுக்கு நன்றி சொன்ன சென்னை போலீஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்கள் இல்லாமல், அமைதியாகவும் சிறப்பாகவும் கொண்டாடப்பட்டதாக சென்னை பெருநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தமிழக அரசின் உத்தரவின் பேரில் எடுத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் சிறப்பாக செய்ததின் காரணமாக, சென்னையில் எவ்வித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நிகழாமல் புத்தாண்டை, பொதுமக்கள் அமைதியாகவும் சிறப்பாகவும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தாண்டை பாதுகாப்பாகவும் அமைதியாகவும் கொண்டாட தமிழக காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. பல்வேறு கட்டுபாடுகளும் விதிக்கப்பட்டன. மேலும் அனைத்து முக்கிய சாலைகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், வழிப்பாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு இடங்களில் கூடுதல் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கவும் இருசக்கர ரோந்து வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர ரோந்து வாகனங்களில் போலீசார் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். விதிகளை மீறியோர் மீது உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.

English summary

Chennai Police said that the New Year celebrations were conducted peacefully and without any untoward incident. It is reported that due to the precautionary measures taken by TN Government and all the security arrangements were made well, the public celebrated the New Year peacefully and happily in Chennai.