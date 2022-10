“2 புகார்”.. அன்றே ஆக்சன் எடுத்திருந்தால்? சத்யாவை ரயிலில் தள்ளி கொன்ற சதீஷ் - அவிழும் “முடிச்சுகள்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் கல்லூரி மாணவி சத்யாவை தள்ளி கொலை செய்த சதீஷ் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கும் அவருக்கு எதிராக ஏற்கனவே 2 முறை சத்யாவின் குடும்பத்தினர் காவல்நிலையத்தில் புகாரளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

சென்னை கிண்டியை அடுத்துள்ள ஆதம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சத்யா (20). இவரது தாய் ராமலட்சுமி சென்னை ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

ஆதம்பாக்கம் காவலர் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த சத்யா தனது குடும்பத்தோடு சிறு வயதிலிருந்தே வசித்து வந்திருக்கிறார். அதே பகுதியை சதீஷ் (23) என்ற இளைஞர் சத்யாவை காதலித்து வந்துள்ளார்.

ரயில் முன் தள்ளிவிட்டு மாணவி கொலை.. தனிமனித ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடியுங்கள்.. ஜிகே வாசன் சர்ச்சை பேச்சு

English summary

College girl Sathya pushed and killed college by Sathish at Parangimalai railway station. No action has been taken even though Satya's family has already reported against him twice to the police station.