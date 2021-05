முதல் நாளே அதிரடி.. தொகுதியில் கறார் காட்டிய உதயநிதி.. வியப்பில் சேப்பாக்கம்!

Chennai

சென்னை: சென்னை சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏவாக நேற்று தான் பதவியேற்றார் உயதநிதி ஸ்டாலின், பதவியேற்ற அன்றே நேராக தொகுதிக்கு சென்று நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். அத்துடன் ஒரு பகுதியில் தேங்கியிருந்த குப்பைகளை அகற்ற உத்தரவிட்டார். இன்று அந்த இடத்தில் தானே மேற்பார்வை செய்து குப்பைகளை அகற்ற வைத்தார்.

ஆரம்பமே அதிரடி.. தொகுதியில் கறார் கட்டிய Udhayanidhi Stalin

கொரோனா முழு ஊரடங்கு தொடங்கியதில் இருந்த, சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் ஏழை மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் அந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏவும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் சென்று நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறார்.

நேற்று புதுப்பேட்டை கொய்யாத்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்த ஏழை - எளிய மக்களுக்கு அரிசி-பருப்பு-மளிகை சாமான் உள்ளிட்ட கொரோனா ஊரடங்கு கால நிவாரண பொருட்களையும், இரவு உணவையும் வழங்கினார்.

chennai Chepauk MLA Udayanidhi Stalin, who ordered the removal of the rubbish in Chepauk, also removed the supervisor from it. The people of the area were delighted to see this.