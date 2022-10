"உங்களில் ஒருவன்" பாஜகவுடன் திமுக சமரசமா? சிரித்துக்கொண்டே முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அளித்த நச் பதில்!

Chennai

சென்னை: பாஜகவுடன் திமுக சமரசம் செய்துகொண்டுவிட்டதாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் அளித்துள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த வாரம் திமுகவின் தலைவராக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதனைத்தொடர்ந்து அரசியல் குறித்தும், நிர்வாகம் குறித்தும், கொள்கைகள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது.

சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது 'உங்களில் ஒருவன் பதில்கள்' என்ற தலைப்பின் கீழ் பல்வேறு பதிலளித்துள்ளார்.

Chief Minister M. K. Stalin has replied to the question that DMK has reconciled with BJP. Also he Answers more and more Question about Politics, personal life in Ungalil Oruvan Pathilgal Video.