‘சாமியோவ்’ இனி இல்லை! அறிவியல் வளந்துருச்சு! தண்டோரா இனி வேண்டாம்! அதிரடி காட்டிய இறையன்பு ஐஏஎஸ்!

சென்னை : கனமழை எச்சரிக்கை மற்றும் பிற அறிவிப்புகளுக்கு தண்டோரா மூலம் அறிவிக்கப்படும் போது அதனை சொல்பவர்கள் 'சாமியோவ்' என முடிக்கிறார்கள் என சர்ச்சை எழுந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தண்டோரா போட கடுமையான தடை விதிப்பது நல்லது என மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தலைமைச் செயலர் இறையன்பு ஐஏஎஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பண்டைக் காலங்கள் முதல் அரசு அறிவிப்புகள் கனமழை எச்சரிக்கை வெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களுக்கு மக்களை எச்சரிப்பதற்காக தண்டோரா போடும் பழக்கம் இன்னும் நடைமுறையில் இருக்கிறது.

தண்டோரா அல்லது பறை மூலம் சத்தமாக இசைத்து பின்னர் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவிப்புகளை ஊரகப் பணியாளர்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் உள்ள தெருக்களில் முனைகளில் நின்று சத்தமாகச் சொல்லிவிட்டு செல்வார்கள்.

Chief Secretary iraiyanbu ias has advised the District Collectors that it is better to impose a strict ban on dandora in Tamil Nadu.