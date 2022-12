அன்பென்ற மழையிலே அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபன் தோன்றினானே! களைகட்டிய கிறிஸ்துமஸ்..தேவாலயங்களில் வழிபாடு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இயேசுபிரான் அவதரித்த நன்னாளால் இன்று உலகம் எங்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எந்தவித கட்டுப்பாடும் இன்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளில் மக்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர்

இயேசு கிறிஸ்து உலகில் அவதரித்த நாளான டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையாக உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்த மக்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் காரணமாக கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு பண்டிகைகள் கட்டுப்பாடுகளுடன் வழக்கத்தை விட எளிமையாக கொண்டாடப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு அரசின் செயல்பாடுகள் காரணமாக கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் இருப்பதால் கிறிஸ்துமஸ் வழிபாடு நடத்துவதற்கு எந்த வித கட்டுப்பாடுகளுமின்றி வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அன்பால் உலகை ஆள்வோம்..! ஒற்றுமையாகச் செயல்படுவோம்..! எடப்பாடி & ஓபிஎஸ்ஸின் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து!

English summary

Today, Christmas is celebrated with the usual enthusiasm all over the world because of the grace of Jesus Christ incarnate. After almost two years, people are participating in special prayers in various parts of Tamil Nadu without any restrictions