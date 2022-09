போலி பத்திரப்பதிவு ரத்து..முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி..நடிகை வாணிஸ்ரீயின் ரூ.20 கோடி சொத்துக்கள் மீட்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் மோசடி, போலி பத்திரப் பதிவுகளை ரத்து செய்யும் வகையில் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டம் அமலாகியுள்ள நிலையில், பதிவு ரத்தை இன்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். புதிய சட்டம் மூலம் நடிகை வாணிஸ்ரீயின் 20 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் மோசடி, போலி, பத்திரப் பதிவுகளை தடுக்கும் வகையில், கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் சட்டசபையில் மத்திய பதிவுச்சட்டத்தில் தமிழக அளவில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதன் மூலம், பதிவாளரே போலிபதிவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்துஅவற்றை ரத்து செய்ய முடியும்.

இந்த சட்ட மசோதா சட்டப்பேரவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட அன்றே ஆய்வு செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்துஆளுநர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்தநிலையில், மத்திய சட்டத்தில் திருத்தம் என்பதால், குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin initiated the new procedure of cancellation of fake deed registration in the Chief Secretariat. He has started the cancellation of the registration while the law brought to cancel fraudulent and fake deed registrations is in force.