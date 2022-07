தமிழகத்தில் குளிர் அலை..பரவிய செய்தி வதந்தி..சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கடும் குளிர் அலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான செய்தி பரவுகிறது. வானிலை ஆய்வு மையம் சார்பில் அத்தகைய எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை. தமிழகத்துக்கு கடும் குளிர் அலை எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை என வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. நீலகிரி, கோவை, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்பரித்து கொட்டுகிறது.

இந்த நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய செய்தி பலரையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது. அதில் குளிர் அலை பரவும் என்றும் நோய்கள் பரவும் என்றும் கூறப்பட்டது.

English summary

Cold wave warning issue fake: (குளிர் அலை வீசும் என்று பரவிய செய்தி வதந்தி) It has been noticed that a news item is being circulated in social Media that Chennai Meteorological department has issued heavy cold wave warning in connection with movement of the earth around the Sun. It is hereby clarified that no such warning was issued by IMD, Chennai.