ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு.. 6 பேரை விடுதலை செய்த சுப்ரீம் கோர்ட்.. திருநாவுக்கரசர் சொன்ன கருத்து!

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் உள்ள 6 பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்த நளினி உள்ளிட்ட 6 பேரையும் உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்துவந்த பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதை அடிப்படையாக வைத்து தங்களையும் அதே அடிப்படையில் விடுதலை செய்யவேண்டும் என்று கோரி நளினி, ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் மனுதாக்கல் செய்திருந்தனர்.

ஆர்என் ரவி ஆளுநராக செயல்படுவது அவருக்கும் நல்லது.. அவரை நியமித்த அரசுக்கும் நல்லது.. திருநாவுக்கரசர்

English summary

Congress MP Thirunavukarasar has commented on the release of 6 people who have been in jail for more than 30 years in the Rajiv Gandhi assassination case.