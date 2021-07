தமிழ்நாட்டில் குழந்தைகளை விடாமல் துரத்தும் கொரோனா.. வேக்சினும் இல்லாத நிலை.. ஷாக் தரும் தரவுகள்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை குறைந்துள்ள போதிலும், சிறார்களுக்கு ஏற்படும் வைரஸ் பாதிப்பு என்பது இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்படத் தொடங்கியது. அப்போது தேர்தல் பிரசாரங்களும் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது.

அப்போது முக்கிய தலைவர்கள் பலரும்கூட பொது இடங்களில் மாஸ்க்கூட அணியாமல் பிரசாரம் செய்தனர். இதனால் மாநிலத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு கிடுகிடுவென உயர்ந்தது.

English summary

Coronavirus among kids continues to be an issue in Tamilnadu. 5% of the state's overall Corona cases are registered among kids.