கொரோனா தடுப்பூசி: நவம்பரில் மிகப்பெரிய சாதனை படைக்க போகும் தமிழகம்.. அமைச்சர் மா.சு பெருமிதம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இந்தியாவில் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்ட கொரோனா இன்னும் முழுமையாக முடிவுக்கு வரவில்லை. கொரோனாவை தடுக்கும் மிக முக்கிய பேராயுதம் தடுப்பூசியாகும். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தடுப்பூசி மெகா சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

கண்ணால் கண்பதும் பொய், காதல் கேட்பதும் பொய், தீர விசாரிப்பதே மெய்.. ஓபிஎஸ் மகன் பரபரப்பு பதிவு

தமிழகம் முழுவதும் ஏற்கனவே 6 மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் நேற்று 7-வது மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது. அடையாறு கஸ்தூரிபாய் நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தடுப்பூசி சிறப்பு முகாமினை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

English summary

Health Minister Ma Subramanian said that the Government of Tamil Nadu is proud to be the first state to pay 100 percent of the first installment of the vaccine by the end of November