வீங்கிய முகம்.. மூக்கில் ரத்தம்.. கேரளாவில் 15 பேருக்கு கரும்பூஞ்சை.. ஒருவரின் கண் அகற்றப்பட்டது!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கேரளாவில் கரும்பூஞ்சை எனப்படும் பிளாக்பங்கஸ் நோய் தீவிரமாக பரவி வருகிறது. அங்கு இதனால் ஒருவருக்கு கண் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் பிளாக் பங்கஸ் அல்லது மியூகோமைகோசிஸ் என்று அழைக்கப்படும் கரும்பூஞ்சை நோய் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் இந்தியா முழுக்க இந்த நோய் தற்போது தொற்று நோயாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 9 பேருக்கு இந்த நோய் தாக்கி உள்ளது. இதில் 6 பேர் சர்க்கரை வியாதி பாதிப்புகொண்டவர்கள் . இவர்கள் எல்லோரும் கொரோனா மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்.

English summary

Coronavirus: 15 Patients affected by Black Fungus and one lost his one eye in Kerala. Many affected with serious symptoms.