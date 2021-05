அரபிக்கடலில்.. மே 16ல் உருவாகிறது "தக்டே" புயல்.. எவ்வளவு வேகத்தில் காற்று வீசும்? எங்கே செல்லும்?

Chennai

சென்னை: அரபிக்கடலில் மே 16ம் தேதி தக்டே என்ற புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

மே 16ல் Arabian sea-ல் உருவாகிறது Tauktae புயல்.. எங்கே செல்லும்?

இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் கோடை காலம் வாட்டி எடுத்து வருகிறது. தமிழகத்திலும் அக்னி நட்சத்திரம் காரணமாக கடுமையான வெயில் அடித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் திடீரென தற்போது அரபிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த இரண்டு நாட்களில் இந்த தாழ்வு நிலை உருவாகும்.

