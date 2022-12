இப்பவும் இல்லையா? முணுமுணுக்கும் டெல்டா திமுக! கோட்டையை பறிகொடுத்துட கூடாது.. தலைமைக்கு அலெர்ட் !

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒருவர் கூட அமைச்சரவையில் இடம்பெறாதது டெல்டா திமுகவினர் மத்தியில் அதிருப்தியாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்போதும் அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்காதது அவர்களை கடுமையாக அப்செட் ஆக்கியுள்ளதாம்.

4 மாவட்டங்களில் 18க்கு 15 இடங்களில் வென்றும் ஒருவருக்கு கூட அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படாதது முணுமுணுப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அடுத்த அமைச்சரவை மாற்றத்தில் தங்களுக்கு இடம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தனர்.

ஆனால், தற்போது அமைச்சர்கள் மாற்றப்படாத நிலையில், அமைச்சரவையின் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி நிரம்பியுள்ளதால், இனி வாய்ப்பு கிடைப்பது அரிது என்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், டெல்டா மாவட்ட திமுகவில் அதிருப்திக் குரல்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

While there has been dissatisfaction among the Delta DMK members that not a single person has been included in the cabinet from the Delta districts, the non-availability of a place to replace the current cabinet has made them very upset.