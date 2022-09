கலாய்த்த கம்பீர்.. பேட்டால் பதிலடி கொடுத்த "டிகே" - இரண்டே பால்! என்னா அடி - சும்மா அதிருதுல்ல

Chennai

சென்னை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் கவுதம் கம்பீர், தினேஷ் கார்த்திக்கை 10 முதல் 12 பந்துகள் மட்டுமே பிடிக்கும் வீரர் என விமர்சித்த நிலையில், நேற்று அவருக்கும், தன்னை விமர்சித்த மற்றவர்களுக்கும் இரண்டே பந்துகளில் அவர் பதிலடி கொடுத்து இருக்கிறார்.

2022 டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தொடங்க இன்னும் 22 நாட்களே உள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 3 போட்டிகளை கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி விளையாடி வருகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவில் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கும் சூழலில் இந்த டி20 தொடர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. மொஹாலியில் நடந்த முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

While former Indian cricketer Gautam Gambhir criticized Dinesh Karthik as a player who bats only 10 to 12 balls, yesterday he proved to him and others who criticized him with two balls.