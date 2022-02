கட்சிகள் தனித்தனியாக போட்டியிட்டதால்தான் வாக்குகள் சிதறிவிட்டது.. விஜயகாந்த் அளித்த ஆறுதல்!

Chennai

சென்னை: தேர்தலில் வெற்றி என்பது நிரந்தரம் இல்லை. நிச்சயமாக அனைத்துக்கும் ஒரு முடிவும், ஒரு தீர்வும், ஒரு மாற்றமும் கட்டாயம் உண்டு என்று தேமுதிக தலைவரும் பொதுச்செயலாளருமான விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார். வெற்றி தோல்வியை சமமாக எடுத்துக் கொண்டு, நாம் அடுத்த கட்டத்துக்குப் பயணிப்போம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள்

நேற்று வெளியானது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி பிரமாண்ட வெற்றியைப் பெற்றது. இத்தேர்தலில் பாஜக, பாமக, தேமுதிக, மநீம, அமமுக ஆகிய கட்சிகள் தனித்து போட்டியிட்டன.

உடல் நல பாதிப்பினால் விஜயகாந்த் பிரச்சாரத்திற்கு வர முடியாமல் போனாலும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சூறாவளி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார். மாநகராட்சி வார்டுகளில் தேமுதிக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறாவிட்டாலும் நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் சில வார்டுகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது தேமுதிக. கழுதை தேய்ந்து கட்டெருப்பான கதையாக போய்விட்டது தேமுதிகவின் நிலை.

English summary

DMDK leader Vijayakanth Statement ( நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவு விஜயகாந்த் அறிக்கை) Winning an election is not permanent. "Of course, there must be an end, a solution and a change," said Vijayakand, Temujin's leader and general secretary. He added that victory equals failure and we will travel to the next level.