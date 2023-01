அதிரடி..ஆளுநருக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு! திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் முடிவு! நாளைக்கு இருக்கு கச்சேரி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் இடையே நாளுக்கு நாள் மோதல் போக்கு அதிகரித்து வரும் நிலையில் நாளை தமிழ்நாடு சட்டசபை ஆளுநர் உரையை திமுக கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் தரப்புக்கும் கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய பல்வேறு மசோதாக்களை அவர் முடக்கி வைத்துள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இது தவிர ஆளுநர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளில் சனாதனம், அகண்ட பாரதம், திருக்குறள் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து அவர் பேசி வருவது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. திமுக மட்டுமல்லாது தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டை பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி பலிக்காது! தமிழின் பெயரால் சதிராடும் ஆளுநர் ஆர் ரவி! மநீம கண்டனம்!

English summary

As the conflict between the ruling DMK alliance and Governor RN Ravi is increasing day by day in Tamil Nadu, it has been reported that the DMK alliance parties have decided to boycott the Governor's speech in the Tamil Nadu Assembly tomorrow.