ஆளுநரை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தும் திமுக, கூட்டணி கட்சிகள்.. அரசியல் சாசனம் என்னதான் சொல்கிறது?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் தமிழக அரசுக்கும் சுமூக உறவு இல்லாத நிலையில், ஆளுநரை திரும்ப பெறுமாறு திமுக கூறி வரும் நிலையில் அதற்கு சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்பதை கீழே பார்க்கலாம்.

தமிழக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் சுமூக உறவு இல்லை. மசோதாக்களை கிடப்பில் போடுவதாக தமிழக அரசு பகிரங்கமாகவே ஆளுநர் மீது குற்றம் சுமத்தியது.

ஆளுநரும் பல்வேறு விவகாரங்களில் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

When the Tamil Nadu Governor RN Ravi and the Tamil Nadu government do not have a smooth relationship, the DMK is asking for the governor to be recalled.