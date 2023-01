ஆளுநர் ரவி டெல்லி போவது இதற்காகத்தானா? ஜனாதிபதியிடம் பேசியதை பகிரங்கமாக சொல்ல முடியாது : டி.ஆர்.பாலு

Chennai

சென்னை : நாங்கள் குடியரசுத் தலைவரைச் சந்தித்துப் பேசியதன் தொடர்ச்சியாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி டெல்லி செல்லக்கூடும் என திமுக எம்.பி டி.ஆர்.பாலு தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் குறித்து திமுக எம்.பிக்கள் டெல்லி சென்று குடியரசுத் தலைவரைச் சந்தித்து முறையிட்ட நிலையில் இன்று ஆளுநர் ரவி டெல்லி சென்றுள்ளார்.

இன்று டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்ற தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் குடியரசுத் தலைவரை சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், டெல்லியில் இருந்து சென்னை திரும்பிய திமுக எம்.பி டி.ஆர்.பாலு, நாங்கள் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து பேசியதன் தொடர்ச்சியாக, கவர்னர் ரவி டெல்லி செல்லலாம் என்று நினைக்கிறோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

