“டங்க் ஸ்லிப்” ஆச்சு.. பாஜகவில் 4 நடிகைகள் ”ஐயம்” என்றே சொல்ல வந்தேன்! மழுப்பிய திமுக சைதை சாதிக்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பாஜகவில் 4 நடிகைகள் குறித்து இரட்டை அர்த்தத்தில் தவறான வார்த்தையில் பேசியதாக திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் ஐயம் என்று சொல்வதற்கு பதில் வாய் தவறி அதுபோல் பேசிவிட்டதாக கூறி இருக்கிறார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக தலைவராக 2வது முறை தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து சென்னை ஆர்.கே.நகரில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் பாஜகவை சேர்ந்த நடிகைகளை இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளாகி உள்ளது.

English summary

DMK Saidai Sadiq has been criticized for making double meaning speech about 4 actresses in the BJP at the DMK general meeting. Now he explained that his tongue was slipped.